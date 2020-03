Foot - Clash - OM

OM - Clash : Payet est sèchement taclé par un joueur de Ligue 1 !

Publié le 5 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

Après s’être accroché avec Neymar, Hamari Traoré avait eu des différents avec Dimitri Payet lors du déplacement de l’OM à Rennes le 10 janvier dernier. Le joueur rennais revient sur cette altercation.

L’Olympique de Marseille réalise une très bonne saison et s’approche de plus en plus d’une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les joueurs du club phocéen prennent beaucoup d’avance par rapport à leurs concurrents directs. En battant Rennes lors du mois de janvier dernier, l’OM avait réalisé une très bonne opération. Toutefois, la rencontre ne s’était pas forcément très bien déroulée à cause de nombreuses tensions entre les joueurs. Hamari Traoré et Dimitri Payet s’étaient fortement accrochés durant la rencontre. Le joueur du Stade Rennais donne sa version des faits.

« il a insulté ma mère »