OM - Malaise : L'énorme mea culpa de Villas-Boas après son coup de sang !

Publié le 7 mars 2020 à 10h30 par A.M.

Expulsé après la rencontre suite à un coup de sang contre Monsieur Letexier, arbitre de la rencontre opposant l'OM à Amiens (2-2), André Villas-Boas a reconnu son erreur.

L'Olympique de Marseille a connu une soirée frustrante. Et pourtant, tout avait bien démarré pour le club phocéen qui menait 2 à 0 face à Amiens et se dirigeait donc vers une victoire tranquille. Mais les Picards sont finalement revenus au score pour arracher un nul dans les arrêts de jeu (2-2). A l'issue de la rencontre, André Villas-Boas est allé faire part de sa frustration auprès de Monsieur Letexier, arbitre de la rencontre, lui reprochant notamment de ne pas avoir sifflé une faute sur Valère Germain. Le technicien portugais sera d'ailleurs expulsé pour son comportement, mais après le match, il a reconnu son erreur.

«C'est ma faute, je m'excuse pour l'arbitre»