OM - Malaise : Pierre Ménès a un doute pour la Ligue des Champions !

Publié le 10 mars 2020 à 7h30 par La rédaction

Malgré son match nul face à Amiens (2-2), l’OM occupe toujours sa place de dauphin au classement. Mais à entendre Pierre Ménès, il n’est pas certain que le club marseillais puisse conserver sa place.

L’OM a commis un nouveau faux pas en Ligue 1 ce vendredi. Alors qu’il menait par deux buts d’écart face à Amiens, le club entraîné par André Villas-Boas s’est fait rejoindre au score et a finalement concédé le match nul (2-2). Une mauvaise opération pour l’OM dans la lutte pour la Ligue des champions. Néanmoins, malgré cette contre-performance, le club marseillais conserve six points d’avance sur le troisième, le Stade Rennais. Mais à entendre Pierre Ménès, la place de dauphin occupée par l’OM reste menacée.

« Avec ce match nul malencontreux face à Amiens, il y a un doute »