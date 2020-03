Foot - OM

OM : Florian Thauvin interpelle ses coéquipiers après son grand retour !

Publié le 8 mars 2020 à 0h00 par H.G.

Après avoir fait son retour en match après plusieurs mois d’absence, Florian Thauvin a adressé un message à ses coéquipiers à l’issue du match nul de l’OM ce vendredi contre Amiens (2-2).

Florian Thauvin espérait sans doute mieux pour son retour à la compétition avec l’Olympique de Marseille après avoir été écarté six mois à cause d’une blessure à la cheville droite. Entré à la 80è minute de jeu face à Amiens alors que l’OM menait 2-0, l’international français a finalement vu son équipe concéder deux buts dans les quinze dernières minutes du match et perdre deux points à domicile. Après la déception de la fin de match, Florian Thauvin a adressé un message à ses coéquipiers à l’occasion de son retour au Vélodrome.

« Un rappel qu'il ne faudra rien lâcher jusqu'à la fin de la saison »

Sur son compte Twitter, Florian Thauvin a clamé toute sa joie d’avoir fait son grand retour à la compétition, mais il n’a également pas manqué de reprendre son rôle de leader de vestiaire en expliquant que ce match nul était une bonne piqure de rappel pour l’OM en vue de la course à la qualification en Ligue des Champions. « Très heureux d’avoir pu retrouver les terrains ce soir… malgré une fin de match très frustrante. Un rappel qu’il ne faudra rien lâcher jusqu’à la fin de la saison », a écrit l’attaquant français de 27 ans. Pour rappel, l’OM est en deuxième position au classement de Ligue 1 avec 9 points d’avance sur le Stade Rennais avant le match des Bretons contre Montpellier ce dimanche.