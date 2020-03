Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas ne dissimulerait plus ses craintes en interne !

Publié le 8 mars 2020 à 10h00 par Th.B.

Alors que son OM n’a pris que 5 points sur 12 à domicile en 2020, André Villas-Boas ne ferait plus part de sa sérénité tant saluée en interne ces derniers temps et ses inquiétudes se ressentiraient jusqu’à son vestiaire.

D’habitude si calme et maître de soi, du moins depuis le début de la saison avec l’OM, André Villas-Boas n’a pas su retenir sa frustration vendredi lors du nul concédé par ses joueurs à l’occasion de la réception d’Amiens au Vélodrome (2-2). En effet, à la fin du match, l’entraîneur de l’OM est allé faire part de son mécontentement à l’arbitre du soir (ce qui lui a valu une expulsion), à savoir François Letexier, concernant une faute non sifflée sur Valère Germain. Un coup de sang inhabituel pour le Portugais qui s’en est excusé après coup au micro de Canal+. « Ce que j'ai dit à l'arbitre ? C'est vrai qu'il a raison, sur la faute de Valère qui amène le 2-2, il n'y a pas faute » . Et cette attitude ne serait qu’un reflet de sa personnalité ces derniers temps à Marseille.

Fini la sérénité, place aux inquiétudes ?