OM - Malaise : Pierre Ménès annonce un premier problème pour Florian Thauvin !

Publié le 10 mars 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que Florian Thauvin a effectué son grand retour à la compétition vendredi contre Amiens (2-2) après six mois d'absence, Pierre Ménès estime qu'il ne sera pas facile pour lui de s'intégrer dans le collectif d'André Villas-Boas.

« On va monter petit à petit, pas comme titulaire pour les deux prochains matchs, mais après la trêve il sera totalement près, on va essayer de faire quelque chose aussi pendant la trêve et pour Brest on va commencer à y penser ». Après le match nul concédé contre Amiens (2-2), André Villas-Boas dévoilait son plan pour Florian Thauvin qui ne devrait pas retrouver une place de titulaire avant la trêve internationale. Invité à commenter le retour à la compétition du Champion du monde, Pierre Ménès craint qu'il ne peine à retrouver ses marques au sein du collectif de l'OM avant la fin de la saison.

«Son intégration va prendre du temps et cela ne va pas être simple pour l'OM»