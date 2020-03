Foot - OM

OM : Pierre Ménès affiche ses doutes sur le grand retour de Thauvin

Publié le 9 mars 2020 à 0h00 par A.D.

Florian Thauvin a retrouvé les terrains ce vendredi face à Amiens. Pierre Ménès s'est livré sur le grand retour de l'attaquant de l'OM.

Florian Thauvin a retrouvé la compétition. Blessé pendant plus de six mois, l'attaquant de l'OM a joué quelques minutes face à Amiens ce vendredi (2-2). Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Pierre Ménès a fait passer un message sur le grand retour de Florian Thauvin.

«Ça ne va pas être simple pour l'OM»