OM : Strootman se prononce sur le coronavirus

Publié le 12 mars 2020 à 15h48 par G.d.S.S. mis à jour le 12 mars 2020 à 15h49

Alors que le monde du sport est frappé de plein fouet par les conséquences du coronavirus, Kevin Strootman a livré son point de vue à ce sujet.