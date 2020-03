Foot - OM

OM - Malaise : Nouvelle annonce de taille sur l'état de Florian Thauvin !

Publié le 9 mars 2020 à 10h30 par La rédaction

De retour sur les terrains avec l'OM après six mois d'absence, Florian Thauvin pourrait même avoir une chance de disputer l'Euro en juin prochain avec l'équipe de France...

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité ce lundi, la direction de l'OM n'a encore rien proposé à Florian Thauvin pour une prolongation de contrat. Pourtant, l'ailier tricolore arrivera au terme de son bail en juin 2021, et son récent retour de blessure après six mois d'absence pourrait refroidir les cadors étrangers lors du prochain mercato estival. Une sélection en Equipe de France pour l’Euro et des bonnes performances pourraient l’aider à retenir l’attention des grands clubs européens. Et selon Lionel Iacono, ancien préparateur physique de l'AS Monaco, Thauvin devrait d'ailleurs prêt pour cet été.

Thauvin apte pour l'Euro ?