OM/OL - Clash : Après Payet, Alvaro Gonzalez se paie Jean-Michel Aulas !

Publié le 14 mars 2020 à 10h30 par A.M.

Alors que Dimitri Payet s'est amusé de la proposition de Jean-Michel Aulas d'annuler la saison en cours, Alvaro Gonzalez en rajoute une couche.

Face à l'épidémie de coronavirus, le monde du sport est à l'arrêt. La Ligue 1 n'échappe évidemment pas à la règle et a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, pour le moment, difficile de dire quelle sera la suite de la saison et quand elle prendra fin. Mais Jean-Michel Aulas a donné une piste qui semble loin de faire l'unanimité : « La meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche", ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF . »

« Qui est-il ? »

C'est surtout du côté de l'OM que cette proposition fait jaser. Ainsi, après Dimitri Payet, c'est Alvaro Gonzalez qui a répondu au président de l'OL. « Qui est-il ? », s'amuse le défenseur espagnol sur son compte Twitter . Il faut dire que si la proposition de Jean-Michel Aulas s'appliquait, la saison en cours serait annulée, ce qui permettrait à l'OL de conserver sa place en Ligue des Champions la saison prochaine, et priverait l'OM de la sienne alors que les Marseillais sont idéalement placé pour se qualifier pour la prochaine C1.