Foot - OM

OM/OL - Clash : Payet fracasse Aulas et son idée folle !

Publié le 14 mars 2020 à 8h30 par A.M.

Face à l'épidémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas milite pour une option radicale, à savoir une saison blanche en Ligue 1. Une option qui déplaît forcément à Dimitri Payet alors que l'OM est bien parti pour se qualifier pour le Ligue des Champions.

Comme partout en Europe, la LFP a décidé de suspendre la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Une option que tout le monde a accepté, mais Jean-Michel Aulas veut aller encore plus loin et milite pour une saison blanche : « La meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche", ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. » Il faut dire que l'Olympique Lyonnais est mal engagé en Ligue 1 et une telle décision permettrait aux Gones de conserver leur place en Ligue des Champions. Mais bien évidemment, cette proposition fait grincer des dents du côté de l'OM.

«Mais il est sérieux celui là ?»

Sur son compte Twitter , Dimitri Payet n'a pas tardé à réagir à la proposition de Jean-Michel Aulas. « Mais il est sérieux celui là ? », lance le numéro 10 de l'OM avec des hashtags évocateurs s'interrogeant notamment sur le classement actuel. En effet, le club phocéen est actuellement deuxième de Ligue 1 avec six points d'avance sur le Stade Rennais et se trouve donc dans une excellente position pour se qualifier en Ligue des Champions à dix journées de la fin de la saison. Pendant ce temps-là, l'OL pointe à la septième place avec déjà dix points de retard sur le podium. « Ah d'accord j'ai compris », ajoute donc Dimitri Payet.