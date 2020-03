Foot - OM

OM : Strootman lance un message fort à Villas-Boas !

Publié le 13 mars 2020 à 1h45 par D.M.

Présent en conférence de presse, Kevin Strootman a évoqué son statut. L’occasion d’évoquer également sa relation avec André Villas-Boas.

« Vous croyez vraiment que je pense déjà à la saison prochaine ? Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c‘est note objectif à tous » a déclaré ce jeudi Kevin Strootman exprimant ainsi le souhait de rester à l’OM la saison prochaine. Pourtant, le milieu de terrain est loin d’être un titulaire indiscutable. Arrivé en août 2018 contre un chèque de 25M €, Kevin Strootman ne parvient pas à enchaîner les matchs et a occupé à de nombreuses reprises le banc des remplaçants depuis le début de la saison.

« J’ai une bonne relation avec le coach »