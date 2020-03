Foot - OM

OM : Neymar, Cavani... Villas-Boas applaudit le PSG !

12 mars 2020

André Villas-Boas, coach de l’Olympique de Marseille, est revenu sur la victoire du PSG face au Borussia Dortmund, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions (2-0).