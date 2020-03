Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kevin Strootman annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 12 mars 2020 à 14h00 par G.d.S.S.

Passé proche d’un départ de l’OM l’été dernier, Kevin Strootman envisage-t-il de quitter le club lors du prochain mercato estival pour se relancer ? Le milieu de terrain néerlandais dégage une tendance claire à ce sujet.

Alors que l’OM avait besoin de liquidités lors du dernier mercato estival, Andoni Zubizarreta avait placé plusieurs joueurs à forte valeur marchande sur la liste des transferts, et c’était notamment le cas de Kevin Strootman (30 ans). Finalement, le milieu de terrain néerlandais n’a pas trouvé preneur sur le marché, et il évolue dans la peau d’un remplaçant cette saison à l’OM. Mais il affiche toutefois son envie de rester la saison prochaine…

« Je veux jouer la Ligue des Champions ici »