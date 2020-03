Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas vers un départ à 40M€ ?

Publié le 12 mars 2020 à 9h30 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM durant le mercato estival 2018 pour 19M€, Duje Caleta-Car pourrait facilement rapporter le double selon un agent croate.

Même si s’intégration de Duje Caleta-Car (23 ans) la saison passée a été très compliquée à l’OM, le défenseur central croate a parfaitement redressé la barre ces derniers mois. Devenu un homme incontournable sous les ordres d’André Villas-Boas, l’international croate a enfin justifié les 19M€ investis sur lui par l’OM durant le mercato estival 2018. Et Caleta-Car pourrait même rapporter beaucoup plus…

« L’OM pourra facilement doubler la mise avec lui »