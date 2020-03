Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Batshuayi aurait lâché un indice de taille sur son avenir !

Publié le 12 mars 2020 à 8h30 par La rédaction

Pisté par l’OM, Michy Batshuayi devrait finalement rester à Londres où il s’y plait. Mauvaise nouvelle pour le club phocéen qui verrait aussi un club anglais lui passer devant. Explications.

L’OM réalise une très belle saison. Les performances des olympiens permettent au club phocéen d’être actuellement 2ème de la Ligue 1, place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Si le club de Frank McCourt retrouve la plus belle des compétitions européennes, les dirigeants de l’OM penseraient à recruter un renfort offensif. Michy Batshuayi serait une des pistes de Jacques-Henri Eyraud mais aux dernières nouvelles, l’attaquant belge n'aurait pas prévu de regagner le Sud de la France dans les prochains mois.

Batshuayi voit son futur à Londres plutôt qu’à Marseille