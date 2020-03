Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros dilemme en vue pour l'avenir d'une pépite ?

Publié le 12 mars 2020 à 7h00 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid cette saison, Takefusa Kubo souhaiterait disputer les Jeux Olympiques l'été prochain. Mais tout dépendra de son avenir...

Considéré comme l'un des grands espoirs actuels du Real Madrid, le jeune japonais Takefusa Kubo a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives cette saison en prêt à Majorque. Son avenir semble être une priorité pour le Real Madrid et l’été de Takefusa Kubo s'annonce déjà mouvementé. Le club merengue devra choisir entre deux options : un nouveau prêt, ou bien l’intégrer à son effectif pour la saison prochaine. Et un élément estival pourrait jouer un rôle important dans l'avenir de Kubo...

Le Real Madrid ou les JO pour Kubo ?