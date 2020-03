Foot - Mercato - OM

Mercato – OM : Niang, Batshuayi… la short-list se dessine !

Publié le 12 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Alors que l’OM est condamné à vendre quelques joueurs clés l’été prochain pour rééquilibrer ses comptes, une short-list pour le recrutement se dessine du côté de Marseille.

Actuellement deuxième de Ligue 1, l’OM a déjà préparé une short-list pour la saison prochaine, alors que le club va tout faire pour se qualifier de nouveau en Ligue des Champions. Pourtant, pour acheter, le club va devoir irrémédiablement vendre. Morgan Sanson est régulièrement cité comme étant sur le départ, alors que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , West Ham a formulé une offre l’hiver dernier pour attirer l’ancien milieu de terrain de Montpellier.

M’Baye Niang, piste numéro 1

Si c’est un milieu de terrain qui devrait vraisemblablement partir (Sanson, Strootman…), l’OM cherche à se renforcer en attaque. Le nom de M’Baye Niang, actuellement buteur au Stade Rennais, revient régulièrement en première position. Évalué à 30 millions d’euros par les dirigeants rennais, l’attaquant international sénégalais possède une belle expérience européenne, lui qui a disputé plusieurs fois des Coupes d’Europe où il a joué (AC Milan, Torino, Stade Rennais). Cependant, la piste pourrait coûter cher, et si le club ne parvient pas à vendre Morgan Sanson ou un autre joueur au même prix, difficile d’imaginer les dirigeants investir une telle somme pour un joueur destiné à se positionner en concurrence de Dario Benedetto…

Un retour de Batshuayi ?

La piste qui prend de nouveau de l’ampleur du côté de Marseille a de quoi ravir plus d’un supporter. Et si Michy Batshuayi revenait au club ? Après un prêt réussi à Dortmund il y a deux saisons et un complètement manqué la saison dernière du côté de Valence, Michy est condamné à jouer les seconds rôles à Chelsea, 3e dans la hiérarchie de Franck Lampard, à la lutte pour le poste d’attaquant remplaçant d’Olivier Giroud. En quête de temps de jeu, Michy n’a jamais caché son amour pour Marseille, et il pourrait se laisser tenter pour une nouvelle aventure à l’OM en cas de qualification européenne des Marseillais.



Le mercato de l’OM dépendra toutefois d’une vente, qui est plus que jamais obligatoire pour redresser financièrement le club…