Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités d'Arda Turan sur son départ du Barça !

Publié le 11 mars 2020 à 21h00 par D.M.

Lors du dernier mercato hivernal, Arda Turan a mis fin à son prêt à l’Istanbul Basaksehir. Interrogé sur sa situation avec le FC Barcelone, le joueur a donné plus de précisions avant d’évoquer un possible retour à Galatasaray.

Après être sorti des radars durant plusieurs mois, Arda Turan a dernièrement refait parler de lui. Prêté depuis janvier 2018 à l’Istanbul Basaksehir par le FC Barcelone, le joueur de 33 ans a mis fin à son prêt en janvier dernier. Un choix surprenant d’autant plus que la formation catalane ne compterait pas spécialement sur lui. Annoncé proche d’un retour à Galatasaray, le club de ses débuts, l’attaquant reste lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain. Date à laquelle Arda Turan sera libre de s’engager avec l’équipe de son choix.

« Je jouerai probablement dans une équipe étrangère la saison prochaine mais… »