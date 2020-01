Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette précision importante sur l'avenir d'Arda Turan !

Publié le 8 janvier 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors qu'il était prêté à l'Istanbul Basaksehir par Barcelone depuis près de deux ans, Arda Turan a rompu son contrat avec le club turc et est de retour en Catalogne. Pour mieux rebondir ailleurs ?

On pensait l'histoire compliquée entre Arda Turan (33 ans le 30 janvier prochain) et le FC Barcelone terminée. Mais la récente rupture de prêt du milieu turc a rappelé à beaucoup qu'Ardan Turan restait contractuellement lié avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2020. Le club se retrouve donc avec un joueur non souhaité au sein de l'effectif et que le Barça avait prêté pour une longue durée avec le Istanbul Basaksehir à l'hiver 2018.

Turan intéresserait l'Inter Miami