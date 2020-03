Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara et Sanson pourraient sauver McCourt face au fair-play financier !

Publié le 12 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que l'OM pourrait être sanctionné dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen pourrait être sauvé par les ventes de Boubacar Kamara et Morgan Sanson.

« L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 ». Par le biais de ce communiqué, l'UEFA révélait que l'OM n'avait pas respecté l'accord passé dans le cadre du fair-play financier. Le club phocéen risque donc des sanctions allant de la simple amende à l'exclusion des coupes d'Europe. Mais selon Régis Rebufat, ancien dirigeant olympien, les ventes de Morgan Sanson ou encore Boubacar Kamara pourraient permettre à l'OM de régler ses problèmes.

«On a valorisé des joueurs comme Kamara, Sanson ou Caleta-Car»