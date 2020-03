Foot - OM

OM : Villas-Boas lance un avertissement pour Thauvin !

Florian Thauvin a fait son retour vendredi dernier face à Amiens. Interrogé sur la forme de l’international français, André Villas-Boas estime que son joueur n’est pas encore à 100% et devrait débuter le match face à Montpellier sur le banc.

Florian Thauvin a connu pour l’instant une saison quasi-blanche. Le joueur de l’OM n’a disputé cette année que vingt minutes de jeu en Ligue 1. La faute à une blessure à la malléole en début d'exercice puis à une opération de la cheville. Mais après plusieurs mois d’indisponibilité, Florian Thauvin a enfin retrouvé les terrains de football face à Amiens le 6 mars dernier. Rentré en fin de match, le joueur de 27 ans devrait de nouveau débuter sur le banc des remplaçants à Montpellier ce samedi et face au PSG le 22 mars prochain comme l’a confié André Villas-Boas en conférence de presse.

« Après chaque séance d'entraînement il se sent fatigué encore »