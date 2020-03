Foot - OL

OL : L'hallucinante proposition d'Aulas pour la suite de la Ligue 1 !

Publié le 13 mars 2020 à 21h20 par B.C.

Alors que la LFP a suspendu la Ligue 1 pour une durée indéterminée, Jean-Michel Aulas estime qu'il est favorable à une « saison blanche ».