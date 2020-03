Foot - OM

OM - Malaise : Kevin Strootman envoie un message très fort à Florian Thauvin !

Publié le 14 mars 2020 à 5h15 par A.M.

Alors que Florian Thauvin a fait son grand retour à la compétition, Kevin Strootman ne cache pas sa joie d'avoir retrouvé son coéquipier.

« Très heureux d’avoir pu retrouver les terrains ce soir… malgré une fin de match très frustrante. Un rappel qu’il ne faudra rien lâcher jusqu’à la fin de la saison ». Satisfait d'avoir retrouvé les terrains, six mois après sa dernière apparition, Florian Thauvin ne cachait pas sa joie d'avoir disputé 15 minutes contre Amiens (2-2). Il faudra toutefois attendre avant de le revoir compte tenu du fait que la saison de Ligue 1 a été suspendue. Malgré tout, Kevin Strootman est toutefois ravi d'avoir pu constater le retour de Florian Thauvin.

«Thauvin est enfin avec nous, il est un joueur très important pour nous»