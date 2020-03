OM

OM/OL - Clash : Coronavirus, Ligue 1... Eyraud charge à son tour Aulas !

Publié le 15 mars 2020 à 8h30 par Th.B. mis à jour le 15 mars 2020 à 9h40

Après Dimitri Payet qui s’est montré très surpris par la proposition de Jean-Michel Aulas d’annuler la saison de Ligue 1, l’OM a une nouvelle fois réagi aux propos d’Aulas par le biais de Jacques-Henri Eyraud, qui a à son tour répondu à la proposition « indécente » du président de l’OL.

Dans un entretien accordé au Monde , Jean-Michel Aulas révélait vendredi soir que « la meilleure solution serait de dire « c’est une saison blanche », ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF » . Des propos qui ne sont clairement pas passés inaperçus et particulièrement du côté de l’OM, le club phocéen pointant actuellement à la deuxième place du classement de Ligue et étant en course pour participer à la prochaine édition de la Ligue des champions. Sur son compte Twitter , Dimitri Payet lâchait un très cru « Mais il est sérieux celui là ? » ces dernières heures. Après le numéro 10 olympien, le président de l’OM a réagi au témoignage de son homologue de l’OL.

« La ficelle est cette fois un peu grosse… »