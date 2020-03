Foot - OM

OM - Malaise : Eyraud a fait une énorme annonce en interne sur l'avenir du club !

Publié le 13 mars 2020 à 22h00 par B.C. mis à jour le 13 mars 2020 à 22h08

Présent à la Commanderie ce vendredi pour faire le point sur l'épidémie du coronavirus, Jacques-Henri Eyraud aurait assuré à ses joueurs que l'OM serait qualifié en Ligue des Champions si le championnat venait à prendre fin dès maintenant.

Suite à l'épidémie de coronavirus, la LFP a annoncé ce vendredi la suspension de la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre. Le doute subsiste désormais sur la suite du championnat et la possibilité de le reprendre avant cet été. Au cours d'un entretien au Monde ce vendredi, Jean-Michel Aulas, président de l'OL, s'est pour sa part prononcé en faveur d'une « saison blanche » en cas d'impossibilité de finir la Ligue 1. Un scénario qui permettrait alors à Lyon de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, au détriment de l'OM : « le titre de champion devrait rester vacant et les places européennes être allouées aux mêmes clubs que cette saison ». Cependant, Jacques-Henri Eyraud tiendrait un tout autre discours en interne.

« Si le Championnat s'arrête, nous serons en Ligue des champions la saison prochaine »