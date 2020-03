Foot - OM

OM/OL - Clash : Eyraud, Aulas... La guerre est déclarée !

Publié le 16 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Avec sa proposition de saison blanche, Jean-Michel Aulas a suscité un tôlée général en Ligue 1 qui lui a valu de nombreux reproches. Notamment en provenance de l'OM où Jacques-Henri Eyraud n'a pas du tout apprécié l'idée de son homologue lyonnais.

« La meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche", ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. » Pour face à l'épidémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas a donc lancé son projet de saison blanche. Le président de l'OL souhaite donc que la saison soit tout bonnement annulée et que la prochaine reparte sur les mêmes bases que le début de cette saison. Autrement dit, avec Lyon en Ligue des Champions. Il faut dire que cette mesure ferait bien les affaires des Gones, très mal engagés pour se qualifier en C1 puisqu'ils possèdent 10 points de retard sur le podium de Ligue 1. En revanche, ce serait une terrible nouvelle pour de nombreux autres clubs, dont l'OM, qui verrait tous efforts partir en fumée. solide dauphin du PSG, le club phocéen est effectivement en excellente position pour se qualifier en Ligue des Champions. Par conséquent, Jacques-Henri Eyraud n'a pas hésité de dire à Jean-Michel Aulas ce qu'il pense de son idée.

La proposition d’Aulas ne passe pas à Marseille