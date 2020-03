Foot - OM

OM/OL - Clash : Coronavirus, Ligue 1… Le Graët recadre Aulas et Eyraud !

Publié le 15 mars 2020 à 11h45 par Th.B. mis à jour le 15 mars 2020 à 11h48

Alors que Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud s’en prennent violemment à l’autre par témoignages dans la presse et sur les réseaux sociaux concernant l’annulation de la saison de Ligue 1, Noël Le Graët a tenu à remettre les présidents de l’OL et de l’OM à leur place.

« Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus ! Pour le reste j’espère de tout mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Champions League et la finale de la coupe. Pour toi Jacques-Henri (Eyraud) le plus dur commence. (...) Le foot Jacques-Henri n’a jamais été ta meilleure compétence : après avoir proposé d’augmenter les points pour les buts marqués hors de la surface (rire), les 200M€ de perte en 3 ans pour 30 autorisés par le FFP, tu t’exposes à une plainte en diffamation car tu as travesti mes propos ! » . Voici le message que Jean-Michel Aulas a publié sur son compte Twitter destiné à Jacques-Henri Eyraud après avoir fait savoir qu’il faudrait tout simplement annuler la saison de Ligue 1 à cause du Coronavirus. Une idée très mal accueillie par Dimitri Payet, Alvaro Gonzalez et le président de l’OM qui a répondu à son homologue via une colonne dans le Journal du Dimanche.

« Je leur demande de se calmer et d'être digne »