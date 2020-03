Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel débarqué ? Ça en prend le chemin…

Publié le 20 mars 2020 à 20h15 par La rédaction

Leonardo prépare la succession de Thomas Tuchel depuis plusieurs mois. Le PSG pourrait de nouveau changer d’entraîneur.

L’avenir de Tuchel s’écrit-il loin de Paris ? C’est une possibilité. Dès son retour à la direction sportive du PSG l’été dernier, Leonardo a fait savoir que Thomas Tuchel n’était pas son premier choix en tant qu’entraîneur de Paris. Leonardo prépare donc, depuis cette annonce, la succession de l’entraîneur allemand, qui est, de son côté, courtisé par le Bayern Munich pour la saison prochaine.

Allegri contacté