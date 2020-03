Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG va perdre la moitié de ses défenseurs cet été !

Publié le 20 mars 2020 à 20h45 par La rédaction

Avec les départs de Kurzawa, Meunier et très probablement Thiago Silva, le PSG va voir son secteur défensif amputé de trois hommes. Vaste chantier pour Leonardo.

Le mercato va être mouvementé pour le PSG. Alors que le dossier Neymar va rythmer l’été de Leonardo, le secteur défensif risque d’être décimé, alors que Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Thiago Silva pourraient quitter le club.

Trois défenseurs en fin de contrat

Les trois défenseurs de la capitale française sont donc en fin de contrat en juin prochain. Alors que Kurzawa était courtisé par Arsenal et la Juventus cet hiver, l’international français devrait quitter la capitale gratuitement à l’issue de la saison, alors que Arsenal serait toujours intéressé pour le latéral gauche du PSG.



De son côté, Thomas Meunier est annoncé avec insistance du côté du Borussia Dortmund, et l’international belge n’a plus qu’à négocier quelques détails avec le club allemand pour pouvoir signer, et succédera donc à Achraf Hakimi, qui devrait retourner au Real Madrid à l’issue de son prêt. Enfin, le capitaine actuel du PSG Thiago Silva, au cœur d’une controverse après son départ au Brésil pour échapper au Coronavirus en France, pourrait lui aussi ne pas prolonger, et donc se retrouver sans club en juin prochain. Des départs qui décimeraient quasi totalement le secteur défensif parisien. Un chantier de plus pour Leonardo donc, pour le prochain mercato, en plus des dossiers épineux de Neymar et Mbappé…