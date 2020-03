Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’un an de contrat, Leonardo ne va pas lâcher

Publié le 20 mars 2020 à 22h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG depuis un petit moment, Gianluigi Donnarumma n’a plus qu’un an de contrat avec le Milan AC. Une aubaine pour Leonardo, qui le veut vraiment.

Un Gianluigi peut en cacher un autre. Après avoir fait débarquer la légende de la Juventus Gianluigi Buffon à l’été 2018, Leonardo a jeté son dévolu sur un autre gardien, qui porte le même prénom que la légende de la Juventus et de la sélection italienne : Gianluigi Donnarumma. Plus que ça : Leonardo a fait de « Gigio » sa priorité absolue pour le poste de gardien de but, condamnant Alphonse Areola à un départ l’été prochain, après son retour de prêt du Real Madrid.

Leonardo à fond sur Donnarumma