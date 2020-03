Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour à l’envoyeur pour Edinson Cavani ?

Publié le 20 mars 2020 à 22h15 par A.C.

Une nouvelle piste pourrait se préciser pour Edinson Cavani, qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Edinson Cavani est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et pourrait donc partir cet été. Une prolongation ne semble en effet pas être à l’ordre du jour et nous vous avions d’ailleurs le 30 septembre dernier, que Cavani souhaite quitter libre le PSG. Plusieurs clubs pourraient l’accueillir comme Manchester United, qui selon nos informations a déjà contacté l’Uruguayen cet hiver, ou encore l’Atlético de Madrid.

Cavani de retour en Serie A ?