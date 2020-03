Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Romeyer... Saint-Etienne pousse un gros coup de gueule !

Publié le 20 mars 2020 à 18h30 par D.M.

L’Equipe a annoncé ce vendredi que Claude Puel menaçait de quitter l’ASSE si Roland Romeyer ne prenait pas du recul. Le club a réagi à ces informations et déplore cette polémique dans un contexte de grave crise sanitaire.

Ce vendredi, L’Equipe a lâché une bombe concernant l’avenir de Claude Puel. Arrivé à Saint-Etienne en octobre dernier en remplacement de Ghislain Printant et lié au club jusqu’en juin 2022, le technicien aurait menacé de quitter l’ASSE à la fin de la saison. Lassé par l'ingérence de Roland Romeyer, Claude Puel aurait informé à ses dirigeants qu’il pourrait claquer la porte si le dirigeant ne prenait pas du recul. À la suite de la publication de ces informations, l’ASSE s'est empressée de réagir et déplore cette polémique qui intervient dans une crise sanitaire grave en France.

« L’AS Saint-Étienne déplore la polémique inutile en cette période de crise sanitaire »