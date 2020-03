Foot - Mecato - PSG

Mercato - PSG : Cavani remplacé par un profil colossal l'été prochain ?

Publié le 10 mars 2020 à 12h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid aurait des vues sur Harry Kane, le PSG pourrait également tenter sa chance avec le buteur anglais de Tottenham.

Edinson Cavani arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain et l'avenir de Mauro Icardi étant encore très incertain (la Juventus souhaiterait absolument le recruter), Leonardo devra trouver des solutions sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival. Et selon la presse espagnole, le directeur sportif du PSG pourrait tenter un énorme coup avec une star de Premier League...

Le PSG en course pour Harry Kane ?