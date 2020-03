Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri à l'origine d'un coup de tonnerre pour l'avenir de Thiago Silva ?

Publié le 20 mars 2020 à 14h15 par H.G.

Alors que le PSG songerait à enrôler Massimiliano Allegri pour remplacer Thomas Tuchel la saison prochaine, l’arrivée de l’Italien sur le banc parisien pourrait rebattre les cartes pour l’avenir de Thiago Silva.

Présent au PSG depuis 2012, Thiago Silva pourrait voir son aventure parisienne prendre fin en juin prochain. En effet, le capitaine du club de la capitale âgé de 35 ans verra son contrat expirer à cette date, et une prolongation de son bail ne serait pas être à l’agenda de Leonardo. Le directeur sportif brésilien aurait même d’ores et déjà commencé à démarcher pour recruter Kalidou Koulibaly au Napoli afin d’assurer la succession du Brésilien, après huit années de bons et loyaux services. Mais dans le même temps, FootMercato a annoncé ce vendredi que le PSG avait contacté l’agent de Massimiliano Allegri pour que celui-ci remplace Thomas Tuchel en fin de saison. Et cela pourrait grandement changer la donne pour l’avenir de Thiago Silva.

La venue d’Allegri pourrait mener à une prolongation de Thiago Silva !