Mercato - Barcelone : Un énorme danger se profile pour Aubameyang !

Publié le 20 mars 2020 à 13h30 par La rédaction

Déjà sur les tablettes du FC Barcelone pour remplacer Luis Suarez en janvier, Pierre-Emerick Aubameyang serait encore dans le viseur des barcelonais. Arsenal de son côté ferait tout pour le garder.

Déjà évoqué, le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang vers le FC Barcelone pourrait se concrétiser cet été. Il ne reste plus qu’un an de contrat à la fin de cette saison au capitaine d’Arsenal. Les londoniens ont réclamé 60M€ pour le transfert de leur meilleur buteur jusque là, mais le prix pourrait baisser cet été. Les Gunners de leur côté, feraient tout pour le prolonger.

Arsenal tente de prolonger Aubameyang

Selon Mundo Deportivo, Arsenal essayerait de convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de prolonger. Mikel Arteta ferait tout son possible pour convaincre le Gabonais. Si cette option venait à se concrétiser, nul doute que le transfert serait plus compliqué à envisager. Le prix de l’attaquant aux 20 buts cette saison deviendrait presque inaccessible pour le FC Barcelone et il faudrait se pencher sur d’autres pistes moins coûteuses.