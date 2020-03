Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 20 mars 2020 à 12h30 par A.M.

Malgré les difficultés qu'il rencontre depuis quelques semaines, Stéphane Ruffier n'a aucune intention de s'asseoir sur les 2,8M€ bruts de sa dernière année de contrat.

Depuis quelques semaines, la situation de Stéphane Ruffier devient très tendue à l'AS Saint-Etienne. En effet, Claude Puel a décidé d'écarter son portier pour des raisons sportives. Il faut dire que le projet du manager général des Verts est de s'appuyer sur les jeunes joueurs. Par conséquent, de nombreux cadres de l'ASSE n'auront plus leur place dans les prochains mois au sein du club du Forez qui prévoit un important dégraissage cet été. Malgré tout, Stéphane Ruffier ne compte pas partir pour le moment.

Ruffier ne compte pas partir