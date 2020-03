Foot - ASSE

ASSE - Clash : Les Verts lancent un avertissement au clan Ruffier !

Publié le 17 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Malgré la suspension de la saison, le conflit entre l'entourage de Stéphane Ruffier et l'ASSE n'est pas calmé. L'avocat des Verts menace même de poursuivre Patrick Glanz après ses propos.

Suite à la mise à l'écart de Stéphane Ruffier par Claude Puel, Patrick Glanz, l'agent du portier stéphanois, n'avait pas hésité à critiquer ce choix : « Mes déclarations sont réfléchies. Maintenant, ça fait des semaines qu'on essaye de trouver un bouc-émissaire. Et le bouc-émissaire, c'est Stéphane. L'injustice, c'est de lui dire il y a une semaine qu'il est capitaine et de l'écarter ensuite. Il y a certains joueurs dans certains clubs qui méritent le respect ». Une déclaration qui n'avait pas manqué de susciter de vives réactions au sein de l'ASSE. Et alors que la saison est actuellement suspendue, cela n'empêche pas les Verts d'envisager des poursuites judiciaires à l'égard de Patrick Glanz comme l'explique Maître Martin, avocat du club du Forez.

L'avocat de l'ASSE répond à l'agent de Ruffier