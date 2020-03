Foot - ASSE

ASSE : Puel affiche des objectifs XXL !

Arrivé au mois d’octobre à la tête de l’ASSE, Claude Puel rêve déjà d’un bel avenir pour les stéphanois. L’ancien coach de Lille évoque même la Ligue des champions.