ASSE - Malaise : Nouveau coup de tonnerre dans le clash entre Puel et Ruffier !

Publié le 5 mars 2020 à 10h30 par A.M.

Écarté du groupe de l'AS Saint-Etienne par Claude Puel, Stéphane Ruffier se retrouve au cœur d'un litige entre son agent et sa direction. Les Verts ont en effet décidé d'attaquer en justice Patrick Glanz, l'agent du portier de l'ASSE.

Le clash entre Stéphane Ruffier et Claude Puel a pris une nouvelle tournure. En effet, suite à la mise à l'écart du portier de l'ASSE, Patrick Glanz son agent n'avait pas hésité à pointer du doigt l'entraîneur des Verts : « Mes déclarations sont réfléchies. Maintenant, ça fait des semaines qu'on essaye de trouver un bouc-émissaire. Et le bouc-émissaire, c'est Stéphane. L'injustice, c'est de lui dire il y a une semaine qu'il est capitaine et de l'écarter ensuite. Il y a certains joueurs dans certains clubs qui méritent le respect . » Face à cette sortie, le club du Forez avait répliqué par le biais d'un communiqué assurant que « l’ASSE se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qu’elle jugera utile. »

L'ASSE lance une procédure juridique contre l'agent de Ruffier