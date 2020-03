Foot - ASSE

ASSE - Clash : Cette icone des Verts qui fracasse Yann M'Vila !

Publié le 4 mars 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l'AS Saint-Etienne traverse une période très compliquée, Jean-Michel Larqué n'hésite à pousser un énorme coup de gueule en se prenant notamment à Yann M'Vila.

Avec une seule victoire en Ligue 1 depuis le 4 décembre dernier, l'AS Saint-Etienne vit une situation plus que compliquée. Seizièmes de Ligue 1 avec deux petits points d'avance sur Nîmes qui occupe la position de barragiste, les Verts viennent même d'enchaîner un sixième match sans victoire en s'inclinant dans le derby à Lyon (0-2) après avoir montré un visage très inquiétant. Symbole de ce naufrage, Yann M'Vila semble perdu, lui qui avait lié son avenir à l'ASSE à Ghislain Printant l'été dernier. Invité à commenter la situation de Saint-Etienne au micro de RMC Sport , Jean-Michel Larqué fracasse les joueurs y compris l'ancien Rennais.

«Il veut être exigeant ce monsieur ?»