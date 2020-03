Foot - ASSE

ASSE - Clash : Claude Puel se fait fracasser par une figure de l’OL !

Publié le 1 mars 2020 à 18h30 par B.C.

Alors que l’OL reçoit l’ASSE ce dimanche, Bernard Lacombe, figure du club lyonnais et ancien conseiller de Jean-Michel Aulas, n’a pas hésité à s’en prendre à Claude Puel.

C’est le match à ne pas perdre. Ce dimanche, l’OL reçoit l’ASSE pour un derby bouillant au Groupama Stadium. Quatre jours après leur victoire surprise face à la Juventus, les hommes de Rudi Garcia tenteront d’enchaîner face à des Stéphanois en pleine crise. Les Verts pointent en effet à la 16e place du classement en Ligue 1 et traversent une grosse zone de turbulence, l’ambiance en interne n’arrangeant rien. Nommé à la tête du club en octobre, Claude Puel se serait notamment mis à dos une partie de vestiaire, à commencer Stéphane Ruffier, écarté du groupe depuis plus d’une semaine. Interrogé sur les méthodes de Puel, Bernard Lacombe, figure historique de l’OL qui a côtoyé l’entraîneur de l’ASSE durant son passage à Lyon entre 2008 et 2011, ne s’est pas montré tendre à son égard.

« Ce n’est pas la personne dont il faut me parler »