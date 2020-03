Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel déjà en danger pour son avenir ? La réponse !

Publié le 1 mars 2020 à 12h00 par A.D.

Sur les cinq derniers matchs de championnat, l'ASSE n'a pris qu'un seul point. Malgré tout, Claude Puel ne risquerait rien quant à son avenir.

Claude Puel ne serait pas en sursis. Auteur d'un début de saison catastrophique à la tête de l'ASSE, Ghislain Printant a été remercié au début du mois d'octobre. Pour le remplacer, la direction des Verts a opté pour Claude Puel, ancien de l'OL, du LOSC, de l'AS Monaco et du LOSC. Et il semblerait que ce dernier n'ait pas beaucoup plus de réussite que son prédécesseur. Avec 29 points en championnat, l'ASSE cale à la seizième place avec seulement deux points d'avance sur Nimes, premier relégable, et à dix-huit unités du podium. Malgré tout, Claude Puel serait aujourd'hui hors de danger.

L'avenir de Claude Puel ne serait pas en péril