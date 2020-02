Foot - ASSE

ASSE - Clash : Puel fait une annonce importante pour Ruffier !

Publié le 28 février 2020 à 17h15 par Th.B.

Écarté du groupe stéphanois pour la réception de Reims la semaine passée, Stéphane Ruffier ne sera pas du voyage à Lyon dimanche pour le match à l’OL. C’est en effet ce qu’a annoncé Claude Puel en conférence de presse ce vendredi.

La semaine dernière, un clash entre Stéphane Ruffier et Claude Puel a éclaté, débouchant sur le retrait du groupe du gardien de l’ASSE. Une décision qui a suscité de vives réactions, à commencer par celle de Patrick Glanz, agent de Ruffier qui s’en prenait ouvertement à Puel au micro de RMC Sport vendredi dernier. Pas retenu dans le groupe des Verts pour la réception de Reims dimanche dernier (1-1), le portier français ne devrait pas revenir de sitôt, le divorce semblant consommé entre lui et l’entraîneur du club stéphanois. Et alors que l’ASSE se rendra au Groupama Stadium dimanche pour le derby rhodanien contre l’OL, Ruffier ne fera pas le déplacement.

« Les conditions ne sont pas requises pour son retour dans le groupe »