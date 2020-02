Foot - ASSE

ASSE - Clash : Cette sortie surréaliste d’un joueur sur Claude Puel !

Publié le 24 février 2020 à 22h15 par B.C. mis à jour le 24 février 2020 à 22h49

Alors que l’ASSE traverse une énorme crise de résultats, le club stéphanois connaît également de gros remous en interne. En effet, Claude Puel serait loin de faire l’unanimité en interne comme l’attestent les propos d’un joueur…

Quinzième de Ligue 1, l’ASSE ne parvient pas à retrouver le chemin de la victoire en championnat. Dimanche, les Verts ont concédé le match nul dans le temps additionnel face à Reims (1-1), à deux points de Nîmes, barragiste. Et ce n’est pas l’ambiance qui règne en interne qui va rassurer les supporters stéphanois. Les derniers jours ont été marqués par la mise à la mise à l’écart de Stéphane Ruffier par Claude Puel, ce qui n’a pas été du goût de Patrick Glanz, l’agent du joueur. Mais il n’y aurait pas que le portier de l’ASSE qui l'aurait mauvaise contre le tacticien de 58 ans.

« On ne peut pas dire qu’on l’a lâché, car on ne l’a jamais soutenu »