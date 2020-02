Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Cette révélation sur les tensions entre Puel et Ruffier !

Publié le 23 février 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Le différend entre Claude Puel et son gardien, Stéphane Ruffier, remonterait à la rencontre d'Europa League sur la pelouse de Wolfsburg le 12 décembre dernier.

L'ASSE est en crise, mais pas que sportivement. En effet, les tensions sont palpables entre Claude Puel et Stéphane Ruffier, écarté par son entraîneur pour la réception de Reims ce dimanche (1-1). Une décision radicale qui a fait réagir à plusieurs reprises l'agent du portier stéphanois, Patrick Glanz. Le représentant de Ruffier ne s'est pas montré tendre avec le technicien de Saint-Etienne, tout en évoquant l'avenir de son client : « Stéphane est catastrophé. Son avenir au club ? On verra. On ne peut pas ne pas réagir. Le message qu'il envoie c'est de dire "je n'ai rien à voir avec tous les résultats, je change de gardien de but". C'est symbolique. Il a tué son gardien ». Et cette brouille remonterait à plusieurs semaines.

Le match retour d'Europa League à Wolfsburg décisif ?