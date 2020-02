Foot - ASSE

ASSE - Clash : Pierre Ménès révèle un énorme problème avec Puel en interne !

Publié le 18 février 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que l'AS Saint-Etienne traverse une période très compliquée en Ligue 1, Pierre Ménès révèle d'énormes tensions en interne avec Claude Puel.

Battue à Brest (2-3), l'AS Saint-Etienne vient d'enchaîner un quatrième revers de suite en Ligue 1. Par conséquent, les Verts pointent à une inquiétante seizième place en Championnat avec seulement deux points d'avance sur Dijon qui occupe actuellement la place de barragiste. Et en plus des problèmes sportifs, en interne les tensions seraient vives autour de Claude Puel comme l'affirme Pierre Ménès.

«Il y a une rupture entre les anciens du club et Puel»