Foot - ASSE

ASSE - Clash : Claude Puel justifie son énorme choix avec Stéphane Ruffier !

Publié le 23 février 2020 à 15h45 par A.M.

Avant la rencontre face à Reims, Claude Puel a évoqué la situation de Stéphane Ruffier qu’il a choisi d’écarter du groupe.

Engluée dans une situation sportive très inquiétante, l’ASSE n’en finit plus de sombrer. Il faut dire qu’en écartant Stéphane Ruffier, Claude Puel a déclenché une tempête au sein du club du Forez. Patrick Glanz, l’agent du portier stéphanois, n’a d’ailleurs pas manqué de critiquer l’entraîneur des Verts qui « a tué son gardien . » Mais Claude Puel justifie son choix.

«Il y a toujours des choix sportifs»