ASSE - Polémique : Puel reçoit un soutien de poids dans son clash avec Ruffier !

Publié le 23 février 2020 à 14h45 par A.M.

Fustigé par Patrick Glanz, agent de Stéphane Ruffier, Claude Puel peut compter sur le soutien de Pierre Repellini, trésorier de l’UNECATEF et ancien joueur de l’ASSE.

Claude Puel a décidé d’écarter Stéphan Ruffier. C’est Jessy Moulin qui sera ainsi titulaire contre Reims ce dimanche. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir Patrick Glanz, l’agent de l’ancien Monégasque : « Claude Puel a eu des problèmes avec dix joueurs. Il ne s'agit pas de pénaliser mon joueur. Stéphane est catastrophé (…) Il a tué son gardien . » Des propos qui provoquent la colère de Pierre Repellini.

«Si Claude intente un procès en diffamation, on le soutiendra»