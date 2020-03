Foot - ASSE

ASSE : Quand Domenech pousse Caiazzo et Romeyer vers la sortie !

Publié le 2 mars 2020 à 19h40 par B.C.

Au moment d'évoquer la situation compliquée traversée par l'ASSE actuellement, Raymond Domenech estime que les principaux problèmes du club stéphanois se situent tout en haut de l'organigramme.